Sakarya’da esnaftan örnek davranış

Durumu fark ederek güvenlik kamerasını inceleyen dükkan sahipleri ise örnek bir davranış sergileyerek vatandaşı bulabilmek için seferberlik başlattı.

Olay, 12 Temmuz Perşembe günü Hendek ilçesi Cumhuriyet alanında bulunan bir kuruyemiş dükkanında meydana geldi. Kuruyemişçiden alışveriş yapan bir vatandaş yüklü miktarda para düşürdüğünü anlamayarak dükkandan ayrıldı. İşletme sahibi Bülent ve Mehmet Çamur kardeşler ise dükkan içerisinde vatandaşın düşürdüğü parayı bulunca güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde mavi tişört giyen orta yaşlı bir vatandaşın parayı düşürdüğünü tespit eden işletme sahipleri, parasını düşürerek kayıplara karışan vatandaşı bulabilmek için adeta seferberlik başlattı.

Kamera görüntülerini izleyen işletme sahibi kardeşler, "Belediyemize de bildirdik. Ancak iki haftadır dönüş olmadı. Kamera kayıtlarından gördüğümüz kadarıyla paranın, mavi tişört giyen orta yaş üstü vatandaşa ait olduğunu düşünüyorum. Alışveriş yaparken parasını düşüren vatandaşımızı bekliyoruz. Düşürdüğü parasını saklıyoruz" diye konuştular.