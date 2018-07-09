Sakarya’da evin çatısı cayır cayır yandı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Yangın, Arifiye ilçesi Yukarı kirazca Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 katlı apartmanın Osman Ç., ait çatı daire kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Cayır cayır yanan çatıyı gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çıkan çatı yangınına merdivenli araçla müdahale ederek söndürdü.

Çıkan yangın sonrası çatı kısmı kullanılmaz hale gelirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.