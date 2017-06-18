Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2017 15:10

Sakarya’da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Sakarya’nın Pamukova ilçesi D-650 karayolu Mekece mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Sakarya’da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

18 Haziran 2017 15:10


Edinilen bilgiye göre, kaza saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Sakarya’dan Bilecik istikametine ilerleyen Emin Ş. idaresindeki 11 RA 569 plakalı otomobil, Mekece mevkii İznik yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve çok ayıda ambulans sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta bulunan şoför Emin Ş., yolcular İnci Ş., Doğa Ş. ve Özlem Ş. yaralanırken, aynı araçta bulunan Nazife Ş. sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili araştırma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
22
°
C
  • Pazartesi
    22°C
  • Salı
    28°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
SAKARYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :02:59
  • Güneş :05:20
  • Öğle :13:11
  • İkindi :17:11
  • Akşam :20:40
  • Yatsı :22:41
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!