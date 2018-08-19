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19 Ağustos 2018 22:08

Sakarya’da feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi ise yaralandı.

Sakarya’da feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı

19 Ağustos 2018 22:08


Kaza, Adapazarı ilçesi Kaynarca Yolu Emirdağ Mezarlığı Keresteciler Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kaynarca’dan Adapazarı istikametine gitmekte olan Emin K. idaresindeki 41 B 0900 plakalı otomobil ile Emirdağ Mezarlığı yönünden çıkmakta olan Mustafa B. idaresindeki 54 D 3672 plakalı otomobil, Keresteciler Sanayi Sitesi kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kazanın meydana geldiği bölgede adeta can pazarı yaşandı. Kazayı gören çevredeki sürücüler hemen durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Adeta savaş alanına dönen kazada 54 D 3672 plakalı otomobil sürücüsünün annesi Hatice B. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer sürücü ve yolculardan oluşan toplam 8 yaralı bölgeye sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden kadın cenaze aracı ile Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi morguna kaldırıldı.


Öte yandan, kaza sonrasında trafik kontrollü bir şekilde sağlandı. Araçların yoldan kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normal seyrine döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.




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