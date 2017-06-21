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21 Haziran 2017 11:39

Sakarya’da FETÖ kapsamında iki şüpheli adliyeye sevk edildi

Sakarya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sakarya’da FETÖ kapsamında iki şüpheli adliyeye sevk edildi

21 Haziran 2017 11:39


Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Operasyonlar kapsamında Sakarya’da biri kadın biri erkek olmak üzere toplam iki şüpheli Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince ikametlerine yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı. Sabah saatlerinde Yenikent Devlet Hastanesinden alınan sağlık raporu sonrasında iki şüpheli adliyeye sevk edildi.




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