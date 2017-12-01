Sakarya’da fuhuş operasyonunda 3 tutuklama

Edinilen bilgilere göre, fuhuş amaçlı web sitesi kurup eskort kız ilanı veren E.B isimli şahıs ile fuhuş yapan ve aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu kadınları müşterilere Serdivan bölgesinde bulunan ve apart olarak tabir edilen dairelerde pazarladıkları tespit edilen S.Ö ve Ö.A. isimli şahıslar, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro görevlileri tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Fuhuş amaçlı müşteri temin etmek için eskort ilanı veren, 11 kadın ile 2 erkek şahıs hakkında işlem yapılırken, kadınlardan Özbekistan uyruklu 2 şahıs sınır dışı edildiği belirtildi. E.B, S.Ö, Ö.A. isimli şahıslar ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.