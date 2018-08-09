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09 Ağustos 2018 17:00

Sakarya’da genç müezzinler yarıştı

Sakarya İl Müftülüğünce şehir genelinde bulunan yaz Kur’an kurslarında öğrenim gören genç müezzinlere yönelik yarışma düzenlendi.

Sakarya’da genç müezzinler yarıştı

09 Ağustos 2018 17:00


Sakarya İl Müftülüğü rehberliğinde şehir genelinde müftülüğe bağlı camilerde görev yapan imam hatipler ve müezzin-kayyımlar tarafından yaz Kur’an kurslarında eğitim gören gençlere yönelik yarışma düzenlendi. Düzenlenen yarışmada gençlerin manevi dünyalarında rehberlik etmek ile onların ruhen, zihnen bedenen gelişimlerine katkı sağlamak amaçlandı. Gençlere müezzinliği en güzel şekilde öğretmek için gerçekleştirilen yarışma sonucunda 1’nci Hendek ilçesinden Enes Bilgiç, 2’nci Pamukova ilçesinden Yusuf Işık ve 3’üncü ise Serdivan ilçesinden Mücahit Bulut oldu.




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