Sakarya’da halk otobüsü esnafına bayram müjdesi

Sakarya’da özel halk otobüsü esnaflarına ücretsiz seyahat karşılığı yapılan aylık gelir desteği ödemeleri devam ediyor. Buna göre 2018 yılı Nisan ayında 493 bin 500 liralık destek esnafların hesaplarına ulaştı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Şube Müdürü Metin Berberler, "Özel halk otobüsü esnafımıza ücretsiz seyahat karşılığı yapılan aylık gelir desteği ödemeleri devam ediyor. Bu kapsamda 2018 Nisan ayına ait 493 bin 500 liralık destek esnafımızın hesaplarına bayram öncesi ulaştı. Hayırlı olsun" dedi.

Berberler, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca düzenlenen mevzuat çerçevesinde 65 yaş üstü engelli, şehit yakınları ve gazilere ücretsiz seyahat hakkı tanınıyor ve taşıma hizmetlerine karşılık destekler veriliyor. Son olarak Mart ayına ait ödemeleri paylaşmıştık. Ramazan Bayramı öncesinde Nisan ayına ait 493 bin 500 liralık destek esnaflarımızın hesaplarına yatırıldı. Devletimizin vermiş olduğu aylık gelir desteğini belirlenen takvim kapsamında esnafımıza ulaştırmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm esnaflarımıza hayırlı bayramlar diliyorum" diye konuştu.