Sakarya’da hatalı sürücülere kırmızı düdük uygulaması

Kurban Bayramı’nda meydana gelebilecek trafik kazalarının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla tüm illerde başlatılan ’Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük’ projesi Sakarya’da uygulandı. İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Arifiye gişelerinde trafik polisleri ile birlikte uygulamayı gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında içinde çocuklu ailelerin bulunduğu araçlar durduruldu. Ekipler tarafından araçlarda bulunan çocuklara proje hakkında bilgi verilip, kırmızı düdük, tişört ve şapka hediye edildi. Emniyet Müdürü Kaya çocuklardan, içinde bulundukları otomobilin sürücüsünün kurallara uymaması halinde kırmızı düdüğü çalması istedi.

“Onları fahri trafik polisi yapacağız”

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya yaptığı açıklamada, “İçişleri Bakanımızın emri ile trafikte kazaların önlenmesi amacıyla büyük bir seferberlik başlatılmış durumda. Biz de ilimiz olarak kampanyayı bugün, bu saat itibari ile burada başlattık. Malumunuz çocuklarımız her türlü konuya çok duyarlı ve kesinlikle bildiğiniz gibi çocuklar yalan söylemez, doğruya teşvik eder. Bu nedenle ailelerini trafik kurallarını ihlal etmemeleri için, onları uyarmaları maksadıyla ve trafikte farkındalık oluşturmak için bir ‘Kırmızı Düdük’ projesi uygulandı. Biz de bugün çocuklarımıza hem bu konuda nasihatler vererek hem de onların ne yapmaları gerektiğini anlatan broşürlerle bir kırmızı düdük, şapka ve tişört dağıtıyoruz. Bir anlamda onları fahri trafik polisi yapacağız. İnşallah Kurban Bayramı tatilimiz kana bulanmaz, hiçbir ailemiz, hiçbir insanımız acı yaşamaz. Bu dilek ve temennilerle böyle bir kampanyayı başlatmış bulunmaktayız. İnşallah hepimiz için, memleketimiz için faydalı ve yararlı sonuçlar alırız” dedi.