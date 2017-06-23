Sakarya’da havuzda feci ölüm

Olay, Akyazı ilçesi Adapazarı-Mudurnu Karayolu üzerinde bulunan Şerefiye Mahallesindeki bir yüzme havuzunda meydana geldi. Yüzme havuzuna giren çocuklar havuzda henüz bilinmeyen sebepten elektrik akımına kapıldı. Havuz içinde elektrik akımına kapılan Gökay Yıldırımgeç (15), Nurullah Ünlütürk (16), Mert Kaliç su içinde çarpılırken, çocukların suda çırpındığını gören işletme sahibi Mehmet Kaya (58) ve oğlu Kadir Kaya (29), suda çırpınan çocukları görünce kurtarmak için havuza atladı. Akıma kapılarak ağır yaralanan ve kalplerinin durduğu öğrenilen 5 kişi olay yerine sevk edilen 112 Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaralılar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olay sonrası İl Jandarma Komutanı Albay Emin Dursun ve savcı olay yerinde incelemelerde bulunurken, konuyla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.