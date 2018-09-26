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Sakarya'da hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir tuhafiye dükkanına giren iki şüpheli paraları alıp kayıplara kaçtı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir tuhafiye dükkanına giren iki şüpheli paraları alıp kayıplara kaçtı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, Ömercikler Mahallesi'nde bulunan bir tuhafiye dükkanında yaşandı. Yaşları küçük iki hırsız, iş yeri sahibinin dalgınlığından faydalanarak kasadaki paraları çalıp kaçtı. Bir süre sonra kasada paraların olmadığını fark eden iş yeri sahibi güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde hırsızlığı fark etti. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis çalışma başlatırken, zanlılar akşam saatlerinde hırsızlık yaptıkları dükkanın yakınına gelince yakayı ele verdi. Gözaltına alınan hırsızlık zanlıları emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


Öte yandan, güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde iki hırsızın iş yerine gelmesi, birinin kapıdan iş yeri sahibi gözetlemesi, diğerinin de kasadan parayı çalması yer alıyor.

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