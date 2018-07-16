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16 Temmuz 2018 10:45

Sakarya’da hırsızlık çetesi çökertildi

Sakarya’nın Erenler ilçesi hırsızlık yapan 3 kişilik çete, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Sakarya’da hırsızlık çetesi çökertildi

16 Temmuz 2018 10:45


Edinilen bilgilere göre, Erenler ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde televizyon ve çamaşır makinesi çalan şüpheliler kayıplara karıştı. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, hırsızlık olayını A.E.A, M.S. ve O.Ç. isimli şahısların gerçekleştirdiğini tespit etti. Jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda şüpheli şahısların hepsini yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar sorgusunda çaldıkları malları Erenler ilçesi Kozluk mahallesinde ikamet eden T.C., ve Erenler ilçesi Kayalarreşitbey mahallesinde ikamet eden T.Ç., isimli şahıslara sattıkları söyledi.


Savcılık kararı ile çalıntı malların satıldığı T.C. isimli kişinin evinde yapılan aramada, çalıntı çamaşır makinası haricinde 9 gram kurutulmuş esrar maddesi de ele geçirildi. Diğer T.Ç., adlı kişinin evinde yapılan aramada ise çalıntı televizyon bulunmuş ve her iki aramada tespit edilen çalıntı mallara jandarma ekiplerince el konuldu.


Çalınan eşyaları satın alan T.C. ve T.Ç isimli şahıslara ‘Hırsızlık eşyayı satın almak suçundan’ işlem yapılırken, T.C. isimli şahsa aynı zamanda ‘Uyuşturucu Madde Bulundurmak’ suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldığı belirtildi. Her iki hırsızlık olayına karışan O.Ç, A.E.A ve M.S. isimli şahısların ise jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.




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