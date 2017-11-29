Sakarya’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesinde Akyazı istikametinden gelen Şerafettin K., idaresindeki otomobil tali yoldan ana yola çıkmak isteyen Yusuf Ö., idaresinde yabancı plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobiller yol kenarına savruldu. Durumu gören diğer sürücüler hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Şerafettin K., Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.