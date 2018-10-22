Sakarya'da İlyas Yalçıntaş rüzgarı esecek

Sakarya'da yapılan Ekim Kültür Sanat etkinlikleri 23 Ekim Salı günü SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek İlyas Yalçıntaş konseri ile devam edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekim Kültür Sanat Etkinlikleri İlyas Yalçıntaş konseri ile devam edecek. 23 Ekim Salı günü SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinlik saat 19.00'da başlayacak. Konser biletlerinin günler öncesinde tükendiğini ifade eden ve ilgi gösteren tüm sanatseverlere teşekkür eden Adem Turan, keyifli bir geceyi daha Sakaryalı müzik dostlarıyla buluşturacaklarını belirtti.

Ekim Kültür Sanat etkinliklerine katılan, ilgi gösteren herkese teşekkür eden Adem Turan, “Yeni dönem kültür sanat sezonumuza Ekim ayı itibariyle başladık. İlk olarak yurt içi ve yurt dışından şairlerimizin katılımıyla 18. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları'nı 5 gün boyunca şehrimizin farklı alanlarında gerçekleştirdik. Hamdolsun etkinliğimizin ardından çok güzel geri dönüşler aldık. Konferans, panel ve söyleşi etkinliklerimizde takvimimiz doğrultusunda devam ediyor. 23 Ekim Salı günü ise Türk müziğinin sevilen ismi İlyas Yalçıntaş'ı müzikseverlerle buluşturacağız. Konser biletlerimiz günler öncesinden tükendi. İlgi gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.