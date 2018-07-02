Sakarya’da insan boyunda kenevirler ele geçirildi

Söğütlü ilçesinde ele geçirilen insan boyundaki kenevirler jandarmayı hayrete düşürdü.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına karşı yürüttükleri operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı İstihbarat ekiplerin Söğütlü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile ortak düzenlemiş oldukları operasyon kapsamında Türkbeylikışla Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ormanlık alan içerisine E.A., ve T.Y., isimli şahısların dikmiş oldukları tahmin edilen 513 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin ele geçirdiği kenevirlerin boylarının 1 metre 80 santime ulaşmış olması ekipleri hayrete düşürdü. Kenevir bitkilerini diken her iki şahısta yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

“KOM Şube müdürlüğü ekipleri yakaladı”

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hendek ilçesi Soğuksu Mahallesinden M.İ., isimli şahsın Soğuksu-Kocatöngel Mahalleleri arasında bulunan ormanlık alana kenevir bitkisi ekimi yaptığını öğrendi. KOM ekipleri ile birlikte Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortaklaşa operasyon başlattı. Arazi taramasında dört bölmeden oluşan ormanlık arazi içerisinde 258 kök kenevir bitkisi ekimi yapıldığı tespit edildi. Kenevir bitkisi eken M.İ., yakalamak için geniş çaplı araştırma başlatıldı.