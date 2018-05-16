Sakarya’da işçi servisi tarlaya uçtu: 7 yaralı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Adapazarı ilçesi Sebahattin Zaim Bulvarı Karaman Mahalle mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 54 S 2003 plakalı işçi servisi, Adapazarı-Korucuk duble yolu üzerinde Adapazarı istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. Kazada servis sürücüsü dahil olmak üzere toplamda 7 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan A.K., F.Ş., H.Ş., K.D., M.D., U.Ö. ve S.K. isimli yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği kaza sonrasında, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.