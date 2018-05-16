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16 Mayıs 2018 16:20

Sakarya’da işçi servisi tarlaya uçtu: 7 yaralı

Sakarya’da duble yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği işçi servisinin tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Sakarya’da işçi servisi tarlaya uçtu: 7 yaralı

16 Mayıs 2018 16:20


Kaza, saat 15.00 sıralarında Adapazarı ilçesi Sebahattin Zaim Bulvarı Karaman Mahalle mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 54 S 2003 plakalı işçi servisi, Adapazarı-Korucuk duble yolu üzerinde Adapazarı istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. Kazada servis sürücüsü dahil olmak üzere toplamda 7 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan A.K., F.Ş., H.Ş., K.D., M.D., U.Ö. ve S.K. isimli yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği kaza sonrasında, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.




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