Sakarya'da işlediği cinayetten kaçarken Çanakkale'de yakalandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin de yaralandığı market saldırısının faillerinden E.F.'nin nasıl yakalandığı ortaya çıktı.

Akyazı ilçesi Taşburun Mahallesi'nde 29 Ağustos Çarşamba günü markete silahlı saldırı düzenleyip iş yeri sahibi Yunus Bilgin'i öldüren, Mustafa F.'yi de ağır yaralayan katil zanlıları E.F. ve İ.F., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Katil zanlılarından E.F.'nin nasıl yakalandığına ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Cinayetle sonuçlanan saldırının ardından katil zanlısı Bolu'ya kaçan E.F. kısa süre sonra yer değiştirerek Mudurnu'ya geçti. Bu esnada saldırıyla ilgili çalışma yapan Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü, olaya iştirak eden ve saldırganlara yardım ve yataklık eden B.Ş., S.B. ve S.B. isimli şüphelileri 2 Eylül tarihinde yakaladı. Yakalanan şüphelilerden B.Ş. ve S.B. tutuklandı. Çalışmalarını yoğunlaştıran güvenlik güçleri, E.F.'nin Bolu'da ve Mudurnu'da kaldığı yerlerin adresini belirledi. Bolu il merkezi ve Mudurnu'da katil zanlılarına yardım ve yataklık eden H.Y., M.T. ve H.K.'yı 7 Eylül'de yakaladı. H.Y. ve M.T. tutuklandı. H.K. adli kontrolle serbest bırakıldı.

"Jandarma adım adım iz sürdü"

Kendisine yardım eden şahısların tutuklanması üzerine saklandığı evi terk eden E.F., Bolu'dan Taraklı ilçesine geldi. Burada A.A., E.A. ve F.D., katil zanlısını Düzce'nin Gölyaka ilçesinde C.S. isimli kişinin yanına götürdü. Katil zanlısının adım adım izini süren jandarma, E.F.'yi Düzce'ye götüren üç kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularında katil zanlısını götürdükleri yeri söyledi. Bu arada katil zanlısı E.F., Düzce'den Çanakkale'ye gitmek için otobüse bindi. Jandarma ise kısa sürede Düzce'de gözaltına aldığı C.S.'den katil zanlısının otobüsle yolda olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine Çanakkale Biga İlçe Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçildi. Jandarmanın yerini öğrendiğinden haberi olmadan kaçışını sürdüren E.F., Biga'da yolu kesen jandarma tarafından yakalandı.

Öte yandan katil zanlısı E.F.'ye Taraklı ve Düzce'de yardım eden zanlılardan A.A., E. A. ve C.S.'de tutuklanarak cezaevine gönderildi.