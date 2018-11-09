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Sakarya'da kaçak sigara ve içki operasyonu

SAKARYA (İHA) – Sakarya polisinin düzenlediği operasyonlarda çok sayıda kaçak sigara, içki ve cinsel içerikli hap ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürünler satışı yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan 3 ayrı operasyonda kaçak yollarla içki, sigara satışı yaptığı belirlenen E.S.(32), A.H.Ç.(53), E.R.(37), M.G.(51) ve F.U. (60) isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise 810 paket gümrük kaçağı sigara, 121 şişe içki, 344 adet cinsel içerikli hap ve 5 kutu cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslara, 5607 SKM suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

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