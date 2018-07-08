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08 Temmuz 2018 00:41

Sakarya’da kafede yangın: 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir kafede nargile közünden yangın çıktı.

Sakarya’da kafede yangın: 8 kişi hastaneye kaldırıldı

08 Temmuz 2018 00:41

Çıkan yangında çok sayıda müşteri dumandan etkilenirken, dumandan yoğun etkilenen 8 kişi ise ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yangın, Adapazarı ilçesi Çark Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kafenin merdiven kısmında unutulan nargile közünün alev alması sonucu dumanlar bütün kafeyi sardı. Dumanları gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çark Caddesi’nde görevli polis ekipleri kafede bulunan müşterileri güvenli bir şekilde tahliye etti. Dumandan etkilenen vatandaşlar ambulanslara alınarak tedavi edildi. Bu sırada olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kafede çıkan yangını kontrol ederek söndürdü.


Öte yandan yoğun dumana maruz kalan 8 kişi ambulanslarla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yangınla ilgili inceleme sürüyor.




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