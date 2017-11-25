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25 Kasım 2017 12:45

Sakarya’da kamyon tıra arkadan çarptı: 2 ölü

Sakarya’nın Erenler ilçesinde kamyonun tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.

Sakarya’da kamyon tıra arkadan çarptı: 2 ölü

25 Kasım 2017 12:45


Edinilen bilgilere göre, Sakarya TEM otoyolu Erenler ilçesi mevkinde 33 yaşındaki Mevlüt Bodur idaresindeki 34 VL 7786 plakalı kamyon, emniyet şeridinde park halinde bulunan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 SA 333 plakalı tıra arkadan çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kamyonda sıkışan sürücü Mevlüt Bodur ile Süleyman Şah’ı sıkıştığı yerden çıkardı.


Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri iki kişininde olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri incelemelerinin ardından iki kişinin cansız bedeni otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki otopsi merkezine gönderildi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.




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