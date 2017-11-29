Sakarya’da karaya oturan ‘Yiğithan’ isimli gemi kaldırılıyor

Karasu ilçe limanında daha önce derinleştirme çalışmalarına katılan özel bir şirkete ait ‘Yiğithan’ isimli tarama gemisi icralık olduğu gerekçesiyle limandan çıkarılıp sahile yakın bir noktada demirletildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle oluşan dalgaların etkisiyle sürüklenen tarama gemisi, kıyıya 50 metre mesafede dalga kıranlara çarparak ikiye ayrıldı. İcradaki işlemleri sonuçlanan geminin ihaleyle hurdacılara satıldığı belirtildi. Söküm çalışmaları başlatılan geminin 15 gün içinde bulunduğu yerden kaldırılacağı öğrenildi.