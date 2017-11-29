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29 Kasım 2017 13:32

Sakarya’da karaya oturan ‘Yiğithan’ isimli gemi kaldırılıyor

Sakarya’nın Karasu ilçesinde dalgaların etkisiyle sahile sürüklenerek karaya oturan ‘Yiğithan’ isimli icralık tarama gemisi kaldırılıyor.

Sakarya’da karaya oturan ‘Yiğithan’ isimli gemi kaldırılıyor

29 Kasım 2017 13:32


Karasu ilçe limanında daha önce derinleştirme çalışmalarına katılan özel bir şirkete ait ‘Yiğithan’ isimli tarama gemisi icralık olduğu gerekçesiyle limandan çıkarılıp sahile yakın bir noktada demirletildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle oluşan dalgaların etkisiyle sürüklenen tarama gemisi, kıyıya 50 metre mesafede dalga kıranlara çarparak ikiye ayrıldı. İcradaki işlemleri sonuçlanan geminin ihaleyle hurdacılara satıldığı belirtildi. Söküm çalışmaları başlatılan geminin 15 gün içinde bulunduğu yerden kaldırılacağı öğrenildi.




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