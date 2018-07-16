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16 Temmuz 2018 12:48

Sakarya’da korkutan iş yeri yangını

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir iş yerinde çıkan ve çevredeki binaların da hasar gördüğü yangın paniğe neden oldu.

Sakarya’da korkutan iş yeri yangını

16 Temmuz 2018 12:48


Edinilen bilgiye göre, Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi’nde bulunan kartonpiyer dekorasyon malzemesi atölyesi ve deposunda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler bir anda yükselerek iş yerinin çatı kısmını sardı. Bölgeyi kaplayan duman üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerce müdahale edilen yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu iş yerinde ve bitişiğinde bulunan binalarda maddi hasar meydana geldi.


Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.




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