Sakarya’da Kudüs tepkisi

ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasının ardından Gazze sınırında Filistinlilerin şehit edilmesine tepkiler tüm yurtta büyüyerek devam ediyor. Çok sayıda Filistinli’nin şehit olduğu saldırıların ardından Sakarya’da STK’ların katılımıyla bir basın açıklaması gerçekleşti. AKM önünde gerçekleşen açıklamaya başta Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, milletvekilleri aday adayları, STK temsilcileri ve vatandaş katıldı.

“Dünya’nın gözü önünde katletti”

Basın açıklamasında konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, “İsrail, Filistin’de Müslüman kardeşlerimizi; çoluk, çocuk, kadın, ihtiyar, genç demeden Dünya’nın gözü önünde katletti. Bu lanetlenmiş İsrail devletinin yapmış olduğu bu terör saldırısı bugün Türkiye’nin her tarafında olduğu gibi Sakaryamızda da siyasi partimizin temsilcileri, tüm STK’ların temsilcileri, sendikalar, basın ve diğer kuruluşlar tarafından lanetlemek üzere burada toplandık. İsrail’in, ABD’yi de arkalarına alarak yapmış oldukları katliamı lanetlemek üzere burada toplandık” dedi.

“Kabul etmemiz mümkün değildir”

AK Parti İl Başkanları ortak basın açıklamasını okuyan AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, “Amerika Birleşik Devletleri’nin Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını, İslam’ın ilk kıblesi, kadim Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmemiz mümkün değildir. Bu girişim bizim için yok hükmündedir. ABD bu girişimiyle BM’yi, BM kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiş, bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir. Filistinli kardeşlerimizin, onurlu davalarını savunurken İsrail’in eli kanlı katilleri tarafından şehit edilişini içimiz kan ağlayarak takip ettik. İsrail’in şuana kadar 60 Filistinli kardeşimizin şehadeti ve binlerce masum kardeşimizin yaralanmasıyla sonuçlanan eylemlerini şiddetle kınıyoruz. ABD ve İsrail’in, coğrafyamızın göz bebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs’ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. İsrail’e, böyle devam etmesi halinde, eninde sonunda akıttığı masum kanlarında boğulacağını bir kez daha hatırlatıyoruz” diye konuştu.

“Kudüs’ü korumak tarihin bize yüklediği mukaddes bir sorumluluktur”

Kudüs’ü korumak müslümanlar için bir sorumluluk olduğunu hatırlatan Başkan Kılıç, “Müslümanlar olarak, Kudüs’ün namusunu korumak, tarihin bize yüklediği mukaddes bir sorumluluktur. Ümmetin onuru Kudüs’ün, bu tarz oldubittiler ile işgal girişimine karşı Selahaddin Eyyubi gibi dimdik duracağız. Unutulmamalıdır ki bölgenin huzur ve istikrarı, ancak Kudüs’ün çok dinli, çok dilli, çok kültürlü çoğulcu yapısı korunduğu, Kudüs barışa kavuştuğu zaman sağlanabilir. ABD’nin içerisine düştüğü bu akıl tutulması ve izansız yaklaşım, ABD’yi dünya kamuoyunda ve devletler arenasında yalnızlığa mahkum ederken, işgal ve terör devleti İsrail’in zulmüne ve işlediği suçlara da ortak etmiştir. Binlerce Filistinlinin kanlarının dökülmesinden, İsrail kadar ABD’nin de sorumluluğu vardır. İsrail’in dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği bu katliama sessiz kalmayacağız. Kudüs Müslümanlarını kırmızı çizgisi, insanlığın kadim silueti, bağımsız Filistin Devleti’nin başkentidir. Filistin ve Filistinliler asla yalnız değildir. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde mazlumun yanında durmaya, hakkın, adaletin ve vicdanın yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.

Basın açıklaması sonrasında açıklama olaysız sona erdi.