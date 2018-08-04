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04 Ağustos 2018 21:33

Sakarya’da lüks otomobili parçalayan köpekler kamerada

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde park halindeki lüks spor otomobilin tampon bölümünü köpekler parçaladı.

Sakarya’da lüks otomobili parçalayan köpekler kamerada

04 Ağustos 2018 21:33

O anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.


Olay, Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Serbay Baş isimli vatandaş evinin önüne park ettiği aracın ön tampon kısmının parçalanmış olduğunu gördü. Lüks spor otomobilde oluşan hasarın sebebini öğrenmek isteyen araç sahibi, çevredeki bulunan bir güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde aracına köpeklerin hasar verdiğini gören Baş, şaşkınlığını gizleyemedi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, 3 köpeğin aracın altında giren kediyi yakalamaya çalıştıkları ve daha sonrasında otomobilin ön tamponunu parçaladıkları görülüyor.




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