Sakarya’da metrekareye 56 kilogram yağış düştü

Bir saatte metrekareye yaklaşık 56 kilogram yağışın düştüğü bölgelere SASKİ anında müdahale etti.

Akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış Pamukova ve Geyve’de etkisini gösterdi. Yaklaşık bir saatte metrekareye 56 kilogram gibi ciddi bir yağışın düştüğü bölgelere SASKİ ekipleri anında müdahale etti. Konu ile ilgili olarak Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (SASKİ) yapılan açıklamada ALO 185 aracılığıyla yapılan ihbarlara ivedilikle müdahale edildiği, sorunların çözüme kavuşturulduğu belirtildi.