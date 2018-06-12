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12 Haziran 2018 15:08

Sakarya’da mezarlıklar bayrama hazırlanıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri mezarlıkları Ramazan Bayramına hazırlıyor.

Sakarya’da mezarlıklar bayrama hazırlanıyor

12 Haziran 2018 15:08


Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde bulunan mezarlıkları bayrama hazırlıyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından şehir genelinde bulunan mezarlıklarda bayram hazırlıkları devam ediyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uzm. Dr. Aydın Sarı, “Vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini rahat bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için temizlik ve bakım çalışmaları yapıyoruz. Ekiplerimiz mezarlıklarda fidan dikimi, ot temizliği ve onarım işlemlerini gerçekleştiriyor. Şehir genelinde bulunan 440 mezarlığımızı bayrama hazır hale getireceğiz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimize hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.




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