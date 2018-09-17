Sakarya'da Milli Eğitim Müdürü, eğitimin ilk gününde öğrencilerle horon oynadı

Sakarya'da 2018-2019 eğitim-öğretim yılı açılış törenine katılan İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, öğrencilerle horon oynadı.

Sakarya'da eğitim ve öğretim yılı başladı. 186 bin öğrenci 11 bin civarında öğretmen bugün ders başı yaptı. Eğitim - öğretimin başlamasıyla Korucuk Vakıfkent Ortaokulu düzenlenen tören düzenlendi. Düzenlenen törene Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdiresi Fazilet Durmuş, yeni eğitim dönemine başlayan öğrencilerle birlikte horon oynadı.

"Bilimsel gelişmeleri takip eden öğrenciler yetiştirmeye devam edeceğiz"

Törende eğitim ve öğretimin önemine değinen İl Milli Eğitim Müdiresi Fazilet Durmuş, “Okumak, öğrenmek, değişmek, değiştirmek, aydınlık yarınları bilgi ve sevgiyle inşa etmek ve sonraki nesillere yaşanabilir bir Dünya'yı müjdelemek üzere bir eğitim-öğretim yılına ulaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi, ‘Eğitimde feda edilecek tek bir fert dahi yoktur' sözünden hareketle çağdaş ülkeler arasında yer almak için araştırma, sorgulama yeteneğine sahip bilgi üretebilen, değerlendirebilen bilimsel gelişmeleri takip edebilen öğrenciler yetiştiriyoruz ve yetiştirmeye de devam edeceğiz” dedi.

"Kalitenin yolculuğu önemli"

Yeni eğitim döneminde öğrencilere başarılar dileyen Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili yaptığı açıklamada, “Genelde eksiğimiz yok fakat eğitimde kalitenin yolculuğu önemli. Eğitimde kaliteyi yakalamamız lazım. Bizim için her şeyden önemlisi sınıftaki çocuklarımızdır. Ama sınıftaki öğretmenlerimiz de şu açıdan önemli; eğer öğretmenlerimiz sınıfta başarıyı yakalayamazsa o suç bizim suçumuz. Onun için eğitim merkezimiz de öğretmenlerimiz var” diye konuştu.

"Onun taze heyecanı ile geldiler"

Son olarak söz alan ve yeni nesillerin bilinçli yetişmesinde verilen eğitimlerin önemine değinen Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, “Eğitim yılı başlıyor, daha dün gibi karne dağıtım törenindeydik. Çocuklarımız uzun yaz tatilinden sonra tekrar güzel okullarına kavuştular. Onun taze heyecanı ile geldiler. Aileler çocuklarını büyüttüler bize teslim ettiler. Eğer biz idealist olursak her gün taze bir heyecanla bu çocuklara ne verir, nasıl yetiştiririz heyecanıyla gelirsek okula bu çocuklardan büyük insanlar yetişir. Vatanını, milletini seven, değerlerine bağlı insanlar yetişir. Eğer biz görevimizi bugüne kadar tam yapsaydık, bundan sonra da tam yaparsak kurt ile kuzu yan yana gezer. Ne hırsız, ne haydut, ne de anarşist kalır. Bu çocukların hepsi bizim okulumuzdan, bizim tezgahımızdan geçiyor. Keşke biz o çocuklara iyi bir örnek olabilsek yaşantımızla” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Müdürü, öğrencilerle horon oynadı

Konuşmaların ardından öğrencilerden oluşan koro, konser verdi. Renkli görüntülere sahne olan tören'de öğrenciler eğlenceye doydu. Konser de karadeniz müziği de çalındı. İl Milli Eğitim Müdiresi Fazilet Durmuş Karadeniz müziği eşliğinde öğrencilerle horon oynadı. Çocukların heyecanına ortak olan Fazilet Durmuş da horon halkasına katılarak öğrencilerle birlikte oynadı.