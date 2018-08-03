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03 Ağustos 2018 19:01

Sakarya’da motosikletin çarptığı yaya yaralandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

Sakarya’da motosikletin çarptığı yaya yaralandı

03 Ağustos 2018 19:01

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaza, Akyazı ilçesi Bankalar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan S.K.’ye motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan S.K. yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Daha sonrasında vatandaşlar tarafından kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı Akyazı İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.


Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; S.K.’nin yolun karşısına koşarak geçmek istediği esnada motosikletin çarpma anı görülüyor.




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