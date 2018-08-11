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11 Ağustos 2018 00:18

Sakarya’da narkotik operasyonu: 3 tutuklama

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonla uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor.

Sakarya’da narkotik operasyonu: 3 tutuklama

11 Ağustos 2018 00:18


Edinilen bilgilere göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttükleri kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, metamfetamin maddesi satan A.A. isimli şahsı gözaltına aldı. Polis ekipleri yaptıkları operasyon kapsamında ayrıca H.K. (44) isimli şahsın yapılan ikamet aramasında 156,52 gram metamfetamin maddesi, 14.67 gram sentetik cannabinoid ele geçirdi.


Aynı gün M.T. (44), K.Y. (31) ve E.B. (20) isimli şahısların ikametinde yapılan aramada ise ekipler, 14 fişek halinde 15,63 gram eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan H.K., E.B., ve K.Y., isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.T. isimli şahıs adli kontrol cezası ile serbest bırakıldı.




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