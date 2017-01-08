Diğer
Kategoriler
08 Ocak 2017 12:04

Sakarya’da ’ne bakıyorsun’ cinayeti

Sakarya’da ’ne bakıyorsun’ cinayeti

08 Ocak 2017 12:04

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde ’ne bakıyorsun’ tartışması sonrasında çıkan kavgada, bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Ankara Caddesi 1473 nolu sokakta gece saat 01.00 sıralarında 42 yaşındaki Bülent Arık isimli kişi ile arkadaşı yolda yürürken, 18 yaşındaki Onur A. ile aralarında ’ne bakıyorsun’ meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Onur A., ekmek bıçağıyla Bülent Arık’ı bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay yerine gelen 112 acil ekiplerince Arık, Sakarya Üniversitesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Arık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olayın faili Onur A. ise polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
2
°
C
Kar Yağışlı
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    3°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç