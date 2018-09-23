Sakarya'da ön iki ayağı kesilen kedi tedavi altına alındı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ön iki ayağı kesilmiş bir kedi bulundu. Kedi tedavi edilmek üzere hayvan barınağına götürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Karaağaç Caddesi'nde yeşil alanda vatandaşlar bir kedinin acı bağırışlarını duydu. Kedinin yanına giden vatandaşlar, hayvanın ön iki ayağının kesik olduğunu gördü. Vatandaşların durumu yetkililere haber vermesine rağmen yetkililerin uzun bir süre olay yerine gelmediği iddia edildi. Daha sonra olay yerine polis ve Adapazarı Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri geldi. Acılar içerisinde kıvranan kedi tedavi için Adapazarı Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürülürken, hayvanseverler ise sosyal medya hesabı üzerinden paylaştıkları fotoğraflar ile yaşanan olaya tepkilerini dile getirdiler.

Kedinin ön iki ayağının çim biçme makinesi ile kesildiği iddia edildi. Yaşanan olay, 3 ay önce Sapanca ilçesinde 4 ayağı ile kuyruğu kesilmiş şekilde ağır yaralı olarak bulunan ve tedaviye alındıktan sonra ölen yavru köpeğin acı durumunu akıllara getirdi.