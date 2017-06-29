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29 Haziran 2017 19:55

Sakarya’da otobüs kazası: 2 yaralı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sakarya’da otobüs kazası: 2 yaralı

29 Haziran 2017 19:55


Edinilen bilgiye göre, Pamukova D-650 Karayolunda, İstanbul istikametinden Eskişehir istikametine giden M.D. idaresindeki yolcu otobüsü, Turgutlu Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında yol kenarında bulunan bir akaryakıt istasyonunun duvarına çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler olayı hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri trafik kazasında yaralanan otobüs şoförü M.D. ve otobüs içerisinde uyuyan muavin H.A.’ya ilk müdahalenin yapılmasının ardından, yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.




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