Sakarya'da otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde otomobil ile traktör çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralanırken, yaralılardan birinin Taraklı ve Büyükşehir Belediye Meclis üyesi olan Fahri Kolsuz'un olduğu öğrenildi.

Kaza, Taraklı - Geyve yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametine seyir halinde olan Sakarya Büyükşehir ve Taraklı Belediye Meclis Üyesi Fahri Kolsuz karşı yönden gelen traktörün ani dönüş yapmasıyla çarptı. Kazada sürücü Fahri Kolsuz ve traktörde bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi hafif şekilde yaralandı. Sürücü Kolsuz, olay anında arkadan gelen başka otomobil ile Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.