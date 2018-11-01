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Sakarya'da otomobil ile traktör çarpıştı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.


Kaza, Adapazarı - Karasu duble yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Limandere kavşağında Mecit A. idaresindeki 42 BH 208 plakalı otomobil ile Şaban S. idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında sürücüler yara almadan kurtulurken, çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluştu.


Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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