Sakarya’da palet fabrikasında büyük yangın

Sakarya’da sanayi sitesinde bulunan palet fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikayı sararken, çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın bir buçuk saat sonra kontrol altına alınabildi.

Arifiye ilçesi Artvin Sanayi Sitesi’nde bulunan bir palet fabrikasının tesis alanında, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Paletlerin bulunduğu kısımda başlayan yangın, kısa sürede etkisini artırarak etrafa yayıldı. Kısa sürede büyüyen yangına Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, çok sayıda itfaiye ile müdahalede bulundu. Çalışanlar ve çevredekiler de yangını söndürmek için seferber olurken, yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Paniğe sebep olan yangın, bir buçuk saatlik müdahalenin sonunda güçlükle kontrol altına alınabildi. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ekipleri fabrika bahçesinde soğutma çalışmalarını sürdürüyor.