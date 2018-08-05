Sakarya’da pat pat şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kaza, Akyazı ilçesi Hanyatak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fındık toplamak için bahçeye gidenlerin bulunduğu tarım aracı olarak adlandırılan pat pat, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Metrelerce yükseklikten aşağı yuvarlanan tarım aracındaki 3 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.