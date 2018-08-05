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05 Ağustos 2018 13:58

Sakarya’da pat pat şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde pat pat olarak adlandırılan tarım aracının şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sakarya’da pat pat şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

05 Ağustos 2018 13:58


Kaza, Akyazı ilçesi Hanyatak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fındık toplamak için bahçeye gidenlerin bulunduğu tarım aracı olarak adlandırılan pat pat, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Metrelerce yükseklikten aşağı yuvarlanan tarım aracındaki 3 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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