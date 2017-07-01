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01 Temmuz 2017 10:35

Sakarya’da patpat kazası: 6 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde meydana gelen patpat kazasında biri ağır toplam 6 kişi yaralandı.

Sakarya’da patpat kazası: 6 yaralı

01 Temmuz 2017 10:35


Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi D-140 Karayolu Kuzuluk’dan Akyazı istikametine giden patpat sürücüsü henüz bilinmeyen sebepten kontrolünü kaybederek, bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle patpatın römork kısmı koparak yol kenarına savruldu. Meydana gelen kazada patpat kullanılamaz hale gelirken, Mustafa K.(18), Sami K.(32), Erkan K. (17), Ahmet D.(19), Onur M. (17), Mert D.(17) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerin ardından yaralılar Akyazı İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı Akyazı İtfaiye ekipleri yolu su ile temizleyerek, trafiğe açtı.


Jandarma olay ile ilgili inceleme başlattı.




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