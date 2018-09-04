Sakarya’da polis ekipleri suçlulara göz açtırmıyor

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri suça ve suçlulara karşı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Polis ekipleri hakkında hırsızlık, kasten adam öldürme, dolandırıcılık, yaralama, cinsel istismar gibi bir çok suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplamda 61 şüpheliyi yakaladı. Şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 61 şüpheliden 27’si tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

Öte yandan polis ekipleri ağustos ayı içerisinde yaptıkları şok uygulamalarda 23 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet ruhsatsız tüfek, 33 adet kurusıkı tabanca, 378 adet değişik çapta fişek ele geçirirken, konuyla alakalı 77 şahsa adli ve idari işlem yapıldığı öğrenildi.