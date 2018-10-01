Sakarya'da polis ekipleri suçlulara göz açtırmıyor

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Eylül ayı içerisinde yapılan operasyonlar sonucu haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan ve gözaltına alınan 294 şüpheliden 97'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri suça ve suçlulara karşı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Polis ekipleri haklarında; hırsızlık, kasten adam öldürme, dolandırıcılık, yaralama, cinsel istismar gibi birçok suçtan aranması bulunan toplamda 294 şüpheliyi yakaladı. Şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 294 şüpheliden 97'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Eylül ayı içerisinde Sakarya'da yapılan ‘Şok' uygulamalar kapsamında; 37 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet ruhsatsız tüfek, 28 adet kurusıkı tabanca ile 422 adet değişik çap ve markalarda fişek ele geçirilirken, çalıntı olarak aranan 14 motosiklet ise yakalandı. Ele geçirilen tabancalar ve çalıntı motosikletler ile alakalı ise 89 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.