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Sakarya'da polis ekipleri suçlulara göz açtırmıyor

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince Ekim ayı içerisinde yapılan operasyonlar sonucu haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan ve gözaltına alınan 260 şüpheliden 75’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince Ekim ayı içerisinde yapılan operasyonlar sonucu haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan ve gözaltına alınan 260 şüpheliden 75'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri suça ve suçlulara karşı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Polis ekipleri Ekim ayında haklarında; yağma, yaralama, hürriyetten yoksun kılma, dolandırıcılık, hırsızlık gibi birçok suçtan aranması bulunan 260 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 260 şüpheliden 75'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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