Sakarya’da sadaka kutusu hırsızı yakalandı

Şüphelinin camilerdeki sadaka kutusundan para çalma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi Kocataş Camii’nde içerisinde 70 lira bulunan sadaka kutusunu çalan hırsız kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık olayı sonrasında cami görevlileri durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine camiye gelerek güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını M.S.K.’nın gerçekleştirdiğini tespit etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şahsın, camiye girerek sadaka kutusu içerisinden para çaldığı belirlendi. M.S.K.’nın ayrıca Yeşilköy Mahalle Camii’nde bulunan sadaka kutusundan 50 lira, Ortaköy Mahalle Camii’nden 70 lira ve Çatalövez Mahalle Camii’nden 100 lira çaldığı da ayrıca tespit edildi.

Yapılan takip ve inceleme sonrasında şahıs, kullanmış olduğu plakasız motosikletle yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada da 458 lira ele geçirildi. M.S.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ferizli L Tipi Cezaevine gönderildi.