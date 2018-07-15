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15 Temmuz 2018 14:00

Sakarya’da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Sakarya’da iki gündür devam eden sağanak yağış sonrasında Camili Mahallesi’nde göle dönen yollarda sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sakarya’da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

15 Temmuz 2018 14:00


Sakarya genelinde iki gündür etkili olan sağanak yağış Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi’nde su baskınlarına neden oldu. Aniden bastıran sağanak yağış mahalleyi kısa sürede etkisi altına aldı. Yoğun yağış hayatı olumsuz etkilerken, su birikintilerinde mahsur kalan sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Su birikintilerinden araçlarıyla geçmeye çalışan bazı sürücüler de otomobilleriyle su birikintilerinin içerisinde mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar, çekici ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.


Öte yandan, yağmurun gün içerisinde devam etmesi beklenirken, yetkililer vatandaşları su baskınlarına karşı uyardı.




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