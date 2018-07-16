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16 Temmuz 2018 17:53

Sakarya’da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Sakarya’da etkili olan ve metrekareye 35 kilogram yağışın düştüğü sağanak yağışlar nedeniyle onlarca araç göle dönen yollarda suya gömüldü.

Sakarya’da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

16 Temmuz 2018 17:53


Sakarya’da öğleden sonra başlayan yoğun yağış hayatı olumsuz etkileyerek, şehir merkezinde su baskınlarına neden oldu. Aniden bastıran sağanak yağış şehri kısa sürede etkisi altına aldı. Su birikintilerinde mahsur kalan sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Yaşanan yağışlarda metrekareye 35 kilogram yağış düştü. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ekiplerin sorun yaşanmaması için sahada oldukları belirtildi.



“Yağış sonrası SASKİ’den açıklama”


SASKİ’den sağanak yağışla ilgili yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre kuvvetli yağışların başlaması ile birlikte şehir merkezinde metrekareye şu ana kadar 35 kilogram yağış düştü. Ekiplerimiz herhangi bir sorun yaşanmaması için sahadalar. Meteoroloji tarafından yağışlı havaların etkisinin bu hafta boyunca süreceği öngörülüyor. Vatandaşlarımız bu süreç içerisinde yaşadıkları herhangi bir ihtiyaç durumunda 7 gün 24 saat ALO 185 Çağrı Merkezi’ni arayarak bize ulaşabilirler” denildi.




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