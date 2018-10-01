Sakarya'da sağanak yolları göle çevirdi

Sakarya'da aniden bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi, sürücüler zor anlar yaşadı.

Sakarya'da akşam üzeri başlayan yoğun yağış hayatı olumsuz etkileyerek şehir merkezinin bir kısmında su baskınlarına neden oldu. Su birikintilerinde mahsur kalan sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Yıldırım düşmesi sonucu birçok ağaç yollara devrildi. Trafiğin yoğun yaşandığı caddeler adeta göle döndü. Yağışla birlikte birçok trafik kazası da yaşandı. Yaşanan kazalara müdahale etmek isteyen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yaşanan sağnak yağış dolayısıyla vakalara gitmekte zorluk çekti.