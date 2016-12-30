Sakarya’da sanayi sular altında kaldı

Sakarya’da bulunan Dörtyol Modern Sanayi Sitesi, yağan yağmur neticesi sular altında kalırken, sanayi esnafı suların hemen temizlenmesini istedi.

Ülke genelinde yağışlı geçen havalar Sakarya’da da etkisini gösterdi. Dünden beri yağan yağmur il genelinde birçok yerde su baskınlarına sebep oldu. Erenler İlçesinde bulunan Modern Sanayisi’de yağan aşırı yağışlardan nasibini aldı. Giderlerin tıkalı olmasından dolayı sokaklar göle dönerken, araçlar su birikintisi içinden geçerken zorlandı.

Dükkanların sular altında kaldığını belirten Modern Sanayi Sitesi Esnafı Necmi Kösemen yaptığı açıklamada, “Yağmur yağınca bizim sokak tıkanmazdı. Buraya tekrardan alt yapı döşedikten sonra bizim kanallarımız tıkanmaya başladı. Ben kanal döşeyenlere bizim sokaklarımız yeni buraları kazımayın dedim. Kanal döşemesi yapıldıktan sonra kanallar tıkandı sokaklar su altında kaldı. Bizlerde dükkanlarda rehin kaldık” diye konuştu.

Sanayi’nin halinin çok kötü olduğunu belirten bir diğer sanayi esnafı Osman Boz ise yaptığı açıklamada, “Dün öğleden beri bu sanayi göl halinde duruyor. Esnaf dükkanını açacak teslim etmemiz gereken arabalar var. Maddi sıkıntıların olduğu bir dönemde dükkanlar açılmıyor. Yazıktır günahtır. Bizim çalışma şartlarımıza bakın Allah’tan reva mıdır bu. Bunun böyle olduğu belli buraya hiç mi gelinip bakılmaz. Dün erken kapattık gittik. Sabah yetkililer gelip çekerler diye ama halen gelen giden yok. Telefon açıyoruz müdahale yok ya. Bizim sanayinin hali çok kötü. İnsanda biraz vicdan olur, kime söylemeliyiz durumu” ifadelerini kullandı.