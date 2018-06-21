Sakarya’da şantiyeden 300 kilogram kablo çalan şüpheliler yakalandı

Hırsızların yakalandığı otomobilde yaklaşık 300 kilogram yüksek gerilim kablosu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 23.30 sıralarında D140 karayolu Kuzuluk Kaplıcaları kavşağında Akyazı İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrolü esnasında durumundan şüphelenilen 54 FB 525 plakalı otomobil durduruldu. Ekiplerce araçta yapılan aramada arka koltuk ve bagajda yaklaşık 300 kilogram yüksek gerilim kablosu ele geçirildi. Otomobilde bulunan T.D. ve H.Y. isimli iki şüpheli, kabloları diğer arkadaşları Z.S. ve A.T. ile birlikte Ballıkaya Baraj şantiye bekçisi Y.D.’den aldıklarını öne sürdü. Şantiye sahibiyle iletişime geçen ekipler, kabloların iş yeri sahibinin bilgisi dışında çalındığını tespit etti. Çalıntı kablolara el konulurken, gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 4 şüpheli ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.