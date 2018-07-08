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08 Temmuz 2018 21:51

Sakarya’da şehir merkezinde silahlı saldırı: 1 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde şehir merkezinde bulunan tavukçu dükkanında meydana gelen olayda 1 kişi iddiaya göre husumetlisi tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Sakarya’da şehir merkezinde silahlı saldırı: 1 yaralı

08 Temmuz 2018 21:51


Olay, saat 20.30 sıralarında Adapazarı ilçesi Yenibosna Caddesi üzerinde bulunan bir tavukçu dükkanında meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu iddia edilen R.K. ile İ.T. cadde üzerinde karşılaştı. İ.T. husumetlisini görünce yol üzerinde bulunan tavukçu dükkanına girdi. Husumetlisinin tavukçu dükkanına girdiğini gören R.K. ise yanında bulundurduğu tabanca ile dükkana doğru ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan kurşunlardan bir tanesi dükkana saklanan İ.T.’nin bacağına denk geldi. Saldırgan olay yerinden kaçarken İ.T. ise yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yaralı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçarak kayıplara karışan şüpheli R.K. kısa süre içerisinde polis ekiplerince yakalandı. Yaşanan silahlı saldırı sonrasında Olay Yeri İnceleme ekipleri tavukçu dükkanında incelemede bulundu.


Polis konuyla ilgili inceleme başlattı.




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