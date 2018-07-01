Arazi karşılığında ise 2 yeni okul kazandırılacak.

Çark Caddesi bölgesi esnafının uzun süredir ciddi bir otopark taleplerinin bulunduğunu söyleyen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, “Çark Caddesi bölgesindeki esnafımızın uzun süredir ciddi bir otopark talebi bulunmaktaydı. Yaptığımız araştırmalarda da otopark ihtiyacını tespit ettik. Atatürk İlkokulu’nun bulunduğu alana otopark kazandırıyoruz. Bununla ilgili olarak Bakanlığımız, Valiliğimiz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzle görüşmelerimizi tamamladık. Yıkımı gerçekleştirilen Adapazarı Anadolu İmam-Hatip Lisesi ve askeri lojmanların bulunduğu alana 24 derslikli 2 yeni modern okul inşa edeceğiz. Milli Eğitim ile protokol imzaladık” dedi.

İnşa edilecek okulların günün şartlarına uygun modern yapılar olacağını belirten Başkan Zeki Toçoğlu, “İlk olarak okullarımızın inşasını tamamlayacak, ardından otopark için çalışmalarımızı başlatacağız. Hedefimiz okullarımızı 2019-2020 öğretim yılına yetiştirmek. Proje hazırlıklarımız tamamlanmak üzere. İnşallah yaz ayının sonuna doğru ihaleye çıkacağız. Okullarımız teknolojik altyapısı gelişmiş, son derece modern bir yapıya sahip olacak. Hayırlı olsun” diye konuştu.