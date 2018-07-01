Diğer
Kategoriler
01 Temmuz 2018 13:25

Sakarya’da şehir merkezine otopark ve 24 derslikli 2 okul kazandırılıyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, şehir merkezinde ihtiyaç duyulan otoparkın Atatürk İlkokulu’nun bulunduğu araziye inşa edileceğinin müjdesini verdi.

Sakarya’da şehir merkezine otopark ve 24 derslikli 2 okul kazandırılıyor

01 Temmuz 2018 13:25

Arazi karşılığında ise 2 yeni okul kazandırılacak.


Çark Caddesi bölgesi esnafının uzun süredir ciddi bir otopark taleplerinin bulunduğunu söyleyen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, “Çark Caddesi bölgesindeki esnafımızın uzun süredir ciddi bir otopark talebi bulunmaktaydı. Yaptığımız araştırmalarda da otopark ihtiyacını tespit ettik. Atatürk İlkokulu’nun bulunduğu alana otopark kazandırıyoruz. Bununla ilgili olarak Bakanlığımız, Valiliğimiz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzle görüşmelerimizi tamamladık. Yıkımı gerçekleştirilen Adapazarı Anadolu İmam-Hatip Lisesi ve askeri lojmanların bulunduğu alana 24 derslikli 2 yeni modern okul inşa edeceğiz. Milli Eğitim ile protokol imzaladık” dedi.


İnşa edilecek okulların günün şartlarına uygun modern yapılar olacağını belirten Başkan Zeki Toçoğlu, “İlk olarak okullarımızın inşasını tamamlayacak, ardından otopark için çalışmalarımızı başlatacağız. Hedefimiz okullarımızı 2019-2020 öğretim yılına yetiştirmek. Proje hazırlıklarımız tamamlanmak üzere. İnşallah yaz ayının sonuna doğru ihaleye çıkacağız. Okullarımız teknolojik altyapısı gelişmiş, son derece modern bir yapıya sahip olacak. Hayırlı olsun” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç