Sakarya’da silahlı kavga: 1 yaralı

Olay, Kocaali ilçesi Merkez Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, F.T. (35) ve M.D. (50) isimli iki kişi sohbet ettiği esnada aralarında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında F.T. isimli şüpheli yanında bulundurduğu tabanca ile M.D.’ye ateş etti. Silahtan çıkan kurşun sonucu ayağından yaralanan M.D. konunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kocaali İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı M.D. buradaki tedavisinin ardından Yenikent Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren F.T.’nin kaçarak kayıplara karıştığı olayda vurularak yaralanan M.D.’nin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.