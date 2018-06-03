Diğer
Kategoriler
03 Haziran 2018 16:24

Sakarya’da silahlı kavga: 1 yaralı

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi ayağından vurularak yaralandı.

Sakarya’da silahlı kavga: 1 yaralı

03 Haziran 2018 16:24


Olay, Kocaali ilçesi Merkez Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, F.T. (35) ve M.D. (50) isimli iki kişi sohbet ettiği esnada aralarında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında F.T. isimli şüpheli yanında bulundurduğu tabanca ile M.D.’ye ateş etti. Silahtan çıkan kurşun sonucu ayağından yaralanan M.D. konunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kocaali İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı M.D. buradaki tedavisinin ardından Yenikent Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.


Silahlı saldırıyı gerçekleştiren F.T.’nin kaçarak kayıplara karıştığı olayda vurularak yaralanan M.D.’nin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç