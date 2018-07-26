Sakarya’da silahlı kavga: 1 yaralı

Olay, dün gece Serdivan ilçesi Medeniyet Bulvarı’nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir evde A.D. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında ismi henüz öğrenilemeyen bir şüpheli, tabanca ile ateş ederek A.D.’yi bacağından yaraladı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı A.D. ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olaydan sonra kaçarak kayıplara karışan saldırganı yakalamak için Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.